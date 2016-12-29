Ученые: некоторые перелетные птицы получают преимущество от глобального потепления
Повышение среднегодовой температуры в мире привело к тому, что сотни видов перелетных птиц раньше оказываются на территории, где они впоследствии выводят потомство.
Исследователи из Эдинбургского университета изучали перелетных птиц всех пяти континентов: их маршруты и сроки их возвращения в места, где они родились, за последние 300 лет, пишет Русская служба Би-би-си.
Биологи пришли к выводу, что с повышением среднегодовой температуры на один градус птицы возвращаются домой в среднем на день раньше.
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Ученые обращают внимание на то, что изменение сроков возвращения на родину, в места последующего вывода потомства, может привести к истощению запасов корма, а в итоге и к сокращению шансов на выживание новых поколений птиц.
В первую очередь страдают те виды птиц, что мигрируют на большие расстояния - такие как ласточки и мухоловки-пеструшки. Напротив, птицы с коротким расстоянием миграции - например, чибисы и трясогузки - получают преимущество, добравшись до пищи раньше конкурентов.
Исследование основывается на трудах известного американского натуралиста Генри Дэвида Торо, жившего в XIX веке.