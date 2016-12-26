Из-за глобального потепления планета устраивает человечеству глобальные катастрофы

Отрывают от праздничных столов и немедленно вывозят из опасных районов и филиппинцев. К восточному побережью приближается супертайфун под названием "Нок-Тен", который движется со скоростью 185 км в час.

Об этом рассказывается в сюжете программы ТСН.Тиждень.

С Северного полюса – также тревожный сигнал. Там в ноябре и декабре температура превысила средние показатели на рекордные 5 градусов. И так же рекордно уменьшилась в этом году толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане.

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Сигналов "SOS" от планеты в виде ураганов, землетрясений, наводнений и засух 2016 год принес немало.

В исландском метеобюро уверены: если климат не изменится, то ледники могут исчезнуть в течение следующих нескольких десятилетий. А они, как костяшка домино, повлекут цепную реакцию.

Мир меняется. Одни исследователи считают, что это космические причины. Но большинство говорит, что наша планета переживает нашествие... людей. И сопротивляется из последних сил.

В этом году "выходки" природы стоили человечеству 520 млрд долларов. Это на 60% больше, чем отмечалось в предыдущих подсчетах мировых организаций. Слова "глобальное потепление" уже вязнут в зубах. Но эти три градуса, на которые человечество повысило температуру планеты, действуют на нее так же, как на нас с температурой 39-40. Землю лихорадит – то экстремальный холод трясет, то бросает в жар.

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Эмилио Ло Савио, один из самых авторитетных синоптиков, советник Министерства по чрезвычайным ситуациям Италии, уверяет, что человечество слишком поздно начало думать, что разрушает собственный дом. Просто природа отвечает не сразу, глобальные катастрофы приходят с задержкой в десятки лет.

В этом году природа обновила все рекорды. 2016 год может стать самым "горячим" за последние 136 лет, то есть, с момента научных наблюдений. Предыдущий рекорд держал 2015 год. И это очевидная тенденция. И не только синоптическая. Земля страдала от землетрясений, наводнений, ураганов, засух.

Может оказаться, что спасать планету станет никому. 2016 год – это уже не предупреждение, а первые признаки грядущих потрясений. Человечество уже их не отвлечет. Но еще может повлиять на их продолжительность и силу. Платить за вырубленные леса, отравленные воды, задымленное небо придется всем.

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