Ученые из США зафиксировали рекордное потепление в Арктике

Обычно в холодные сезоны ледовые покровы в Арктике восстанавливались, однако в настоящее время это может измениться.

Об этом говорится в ежегодном отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США, опубликованном во вторник, 13 декабря, передает Deutsche Welle.

Отчет фиксирует рекордный рост температуры в Арктике и утоньшение ледовых покровов.

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В период с октября 2015 года по сентябрь 2016 года в среднем температура в Арктике была на 2 градуса по шкале Цельсия выше средней температуры в 1981-2010 гг годах и на 3,5 градуса выше показателей 1900 года.

"Этот год был самым экстремальным годом для Арктики из всех, которые я помню", - заявил Марк Серрезе, директор американского Национального центра данных по снегу и льду, который не принимал участия в подготовке отчета, но также занимается проблематикой глобального потепления.

Ранее сообщалось, что полярные льды в северном полушарии тают с беспрецедентной скоростью, предупреждают ученые, которые провели самый тщательный за последние годы анализ метеорологических данных по региону.