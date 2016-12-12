В атмосфере Земли впервые обнаружили аммиак

Аммиак выбрасывается в атмосферу животноводческими хозяйствами, а также при излишнем удобрении почвы. Наивысшую концентрацию аммиака обнаружили над Индией и Китаем, чьи экономики в последние годы растут активнее всего. Об этом пишет Sciencealert.

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Тропосфера – слой атмосферы на высоте 7-20 километров над уровнем моря. Это почти 80% всей атмосферы земли, именно здесь происходят все метеорологические явления.

Команда исследователей из технологического института Карлсруе в Германии проанализировала спутниковые данные из разных частей тропосферы в промежутке между июнем 2002 и апрелем 2012 года, а также сравнила показатели разных трехмесячных периодов.

Аммиак – химическое соединение азота и водорода – был обнаружен на высоте 12-15 километров над уровнем моря в районе азиатского муссона. Аммиак в концентрации 33 молекулы на триллион молекул воздуха зафиксировали над севером Индии и юго-востоком Китая.

Первые признаки аммиака в атмосфере нашли на высоте около 10 километров.

Исследователи поясняют, что сельское хозяйство может играть роль в формировании аэрозолей в тропосфере.

Аэрозоли - крошечные частицы из очень мелких твердых частиц и жидких капель, которые в атмосфере играют роль "ядер" конденсации, способствуют образованию облаков, и влияют на свойства существующих облаков.

В NASA объяснили, что аэрозоли могут влиять на размер и структуру облаков, а также их способность отражать солнечные лучи, приводя к туманам и более красным закатам и восходам.

Возможно, они способны таким образом смягчить последствия глобального потепления. Считается, что накопление аэрозолей в тропосфере может оказать охлаждающий эффект, компенсируя частично антропогенный парниковый эффект.