Ученые: концентрация метана в атмосфере Земли стремительно повышается

Повышение концентрации газа, основная часть которого производится крупным рогатым скотом, серьезно вредит усилиям по предотвращению глобального потепления путем сокращения выбросов углекислого газа, передает Русская служба Би-би-си.

После относительного затишья в начале 2000-х годов концентрация метана в атмосфере начала резко расти, предупреждает профессор Роберт Джексон из Стэнфордского университета. Вместе с другими учеными Джексон принимает участие в проекте Global Carbon Project, цель которого - сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

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"Углекислый газ остается основным фактором, и на то есть причины. Однако если мы будем игнорировать метан, мы рискуем потерять часть эффекта от сокращения уровней CO2 в атмосфере", - заявил профессор Джексон на конференции Союза геофизиков США в Сан-Франциско.

Почему концентрация метана начала расти именно в последние годы, неочевидно. Уровень метана оставался на довольно низком уровне с 2000-го по 2006 годы, в 2007 году начал медленно подниматься, а в 2014-м и 2015-м резко вырос.

"Метан может поступать из разных источников, но здесь, скорее всего, играет большую роль агропромышленный комплекс", - сказал профессор Джексон в интервью Би-би-си.

В фермерском хозяйстве основными источниками газа являются коровы и рисовые поля. Первые испускают газы в процессе пищеварения, эффект в этом случае усугубляется высоким общим поголовьем рогатого скота на планете.

Еще один фактор риска - рисовые поля. В 2012 году ученые обнаружили, что при повышенной концентрации углекислого газа они начинают вырабатывать намного больше метана, чем в условиях низкой концентрации СО2. Рис - основная культура для развивающихся стран, которые требуют все больше пищи из-за постоянно растущего населения.

Метан из разных источников, как и углекислый газ, образует вокруг Земли слой, который мешает тепловому излучению покидать атмосферу, создавая парниковый эффект.