Жители села на Закарпатье бьют тревогу: их дома могут свалиться в пропасть (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Еще в апреле селом Родниковая Гута пронесся сокрушительный ураган. Тогда водой смыло полностью асфальт с дороги и с десяток мостов.

За полгода восстановили только одно берегоукрепление, на остальные не хватило средств. Люди со страхом ждут весны, когда может начаться паводок.

Берег обваливается чуть ли не каждый день, пропасть добралась уже до центральной дороги и если вода поднимется хотя бы на метр, полсела будет отрезанным.

«Это самая большая опасность, потому что здесь центр села, здесь дети ходят в школу», – рассказывает местный житель Василий Гнатькович.

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Семья Марии Маруляк самостоятельно восстановила разрушенный мост, теперь переправой пользуются они и соседи.

Всем селом были сделаны несколько укреплений вдоль берега, на это ушло почти два десятка сосен, привезенных из леса, за что местные получили штраф, отмечается в сюжете.

В сельсовете пообещали вернуть потраченные средства, но впоследствии передумали из-за нехватки средств.