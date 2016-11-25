Полярные льды Северного полушария тают с беспрецедентной скоростью - ученые

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как показал анализ данных Датского метеорологического института, который отслеживает температуру в арктическом регионе, в течение последних четырех недель температура слоя воздуха, который находится непосредственно над вершинами ледяных пиков, была на 9-12 градусов по Цельсию выше нормы.

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В некоторые дни, говорят ученые, температура надо льдами поднималась до нуля, превышая ноябрьскую норму на 20 градусов. Это рекордная температура: ранее ни одно исследование столь высоких значений не фиксировало.

В ноябре, отмечают ученые, арктический лед как правило не тает, а наоборот - вновь замерзает после теплых месяцев. В этом году, говорят исследователи, лед не замерзал, либо замерзал с гораздо меньшей скоростью, чем до этого таял.

16 сентября площадь поверхности арктического слоя льда достигла рекордно малого значения: покров уменьшился до 4,14 млн квадратных километров.

Эксперты по-прежнему считают, что основная причина таянья льдов - деятельность человека.