Необычайно теплая зима в Арктике: на Северном полюсе температура на 20 градусов превышает норму

В Арктике идет полярная ночь, однако ледяная шапка не нарастает, а продолжает уменьшаться, передает Naked Science.

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Площадь арктической полярной шапки становится все меньше, несмотря на зимний сезон. По словам ученых, еще в августе два крупных шторма, которые разломали обширные ледяные поля, возможно, принесли в регион теплые воды, усилив таяние на следующие месяцы. 160 дней 2016 года льды Арктики занимали рекордно низкую площадь, и сейчас она заметно ниже, чем в тот же период предыдущего года-рекордсмена, 2012-го.

Отмечается, что белый лед, который эффективно отражает солнечное излучение, понижает температуру. Поэтому его сокращение и обнажение больших пространств легко поглощающей излучение воды сразу проявилось дополнительным потеплением региона. Все это привело к необычайно теплой зиме.

В некоторых областях Арктики температура поднялась на 7 градусов выше нормы, а на Северном полюсе - на 20.

Напомним, шесть важных индустриальных государств, экономики которых стремительно развиваются, до сих пор не выполняют свои обещания в области защиты климата.