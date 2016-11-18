Шесть стран G20 не выполняют свои обещания в сфере защиты климата - исследование

Об этом говорится в исследовании Лондонской школы экономики, обнародованном в четверг, 17 ноября в Марракеше в рамках международной конференции по вопросам климата, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В частности, как отмечают авторы исследования, такие страны, как Аргентина, Австралия, Канада, Саудовская Аравия, Турция и США, могут не выполнить цели, содержащиеся в Парижском климатическом соглашении.

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В этом соглашении международное сообщество поставило цель удерживать глобальное потепление атмосферы на планете значительно ниже отметки в два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

По мнению экспертов исследования, названным шести странам не хватает законодательных норм по защите климата, которые бы охватывали все сферы экономики и действовали по меньшей мере до 2030 года. Кроме того, говорится в исследовании, эти шесть стран могут не выполнить цели на 2020 год, если они у них вообще есть.

Зато Германия и пять стран "Большой двадцатки", как Бразилия, Китай, Франция, Италия и Великобритания, а также ЕС в целом находятся на пути воплощения целей, закрепленных в Парижской сделке, отмечают авторы исследования.