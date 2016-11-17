Ученые: птичий помет замедляет глобальное потепление

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает N+1.

В Арктике в летний сезон гнездится очень много морских птиц: чистиковые, чайки, крачки, буревестники и другие. Они формируют огромные колонии: в середине лета число гнездящихся в Арктике пар исчисляется десятками миллионов. А в колониях образуется большое количество птичьего помета. В результате бактериального разложения этого помета выделяется большое количество аммиака: около 40 тысяч тонн в год.

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Ученые проводили летние наблюдения за атмосферой в провинции Нунавут в Канаде и совмещали их с математическим моделированием атмосферных процессов. Оказалось, что газообразный аммиак, испаряясь из помета птиц и попадая в атмосферу, взаимодействует там с газообразной серной кислотой и водой.

В результате такого взаимодействия формируются облака, которые, отражая часть входящего солнечного света, понижают температуру атмосферы.

Расчеты показали, что испарение аммиака приводит к снижению тепловой энергии примерно на 0,5 Вт на 1 квадратном метре поверхности. Для сравнения, углекислый газ, вносящий вклад в потепление климата, повышает тепловую энергию на 1,6 Вт на 1 квадратном метре.

Как заключают авторы, хотя птичий помет вносит довольно заметный вклад в охлаждение Арктики, этого все равно недостаточно, чтобы противостоять быстрому потеплению климата.

В течение последних 50 лет климат в Арктику становится все более теплым, причем этот процесс происходит быстрее, чем в среднем по планете. По самым пессимистичным оценкам, уже к 2017 году Северный Ледовитый океан будет полностью освобождаться ото льда в летний период. Повышение температуры и таяние льдов в Арктике, в свою очередь, имеет последствия в масштабе всей планеты. Климат Арктики определяется сложным взаимодействием между процессами, происходящими в атмосфере, в океана и на суше.

За последние сто лет средняя температура атмосферы у поверхности Земли выросла на 0,74 градуса. При этом потепление происходит со все большей скоростью: с 1979 года она увеличилась вдвое.