В ФАО разработали новую программу по ликвидации дефицита воды, вызванного изменениями климата

Как сообщает центр новостей ООН, новую программу представили 16 ноября на Конференции по изменению климата в Марракеше.

Сообщается, что в своем выступлении на Конференции генеральный директор ФАО Грациану да Силва призвал увеличить международное финансирование программ по борьбе с изменением климата в области сельского хозяйства, на долю которого приходится почти 20 процентов всех выбросов парниковых газов.

"Мы можем преобразовать сельское хозяйство, сделать его как можно более продуктивным и устойчивым. Это преобразование поможет решить проблемы голода, бедности и изменения климата", - заявил ООН.

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При этом гендиректор ФАО привлек внимание к проблеме дефицита воды, которая усугубляется из-за изменения климата и роста численности населения планеты. Уже сегодня нехватку воды ощущают примерно две трети населения земного шара, в том числе в развитых странах мира.

"От Калифорнии до восточных провинций Китая, от Иордании до южной Африки почти четыре миллиарда человек - а это примерно две трети населения земного шара - сталкиваются, по крайней мере, периодически, с острой нехваткой воды", - отметили в ФАО.

При этом да Силва уверен, что ликвидация дефицита воды представляет собой одну из главных задач в продвижении экологически дружественного сельского хозяйства. Он призвал все страны и партнеров присоединиться к инициативе ФАО.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% жителей Земли.