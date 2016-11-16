Американский миллиардер заявил о намерении бороться с политикой Трампа по климату

По данным агентства Reuters, Стейер потратил более 140 миллионов долларов на борьбу с изменением климата и готовит стратегию, которая "вовлечет избирателей и граждан, чтобы дать отпор", после того как Трамп вступит в должность в январе. В частности, Стейер намерен бороться с программой действий Трампа в отношении проведения новых проектов по бурению.

"Мы всегда были готовы сделать все, что необходимо", - ответил Стейер в интервью агентству на вопрос, сколько денег он готов потратить для противостояния повестке избранного президента.

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Стейер подчеркнул, что не планирует вести борьбу с Трампом в судебном порядке. Он объяснил, что сфокусируется на попытке "представить противоположную точку зрения", а также постарается донести это мнение до граждан.

Организация Стейера NextGen Climate 15 ноября призвала администрацию президента США Барака Обамы издать приказ о временном запрете на проведение новых проектов по бурению в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Белый дом пока не прокомментировал это заявление.

В ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году под эгидой ООН. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны. Трамп также заявлял, что в случае избрания вернет энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль, сланцевую добычу.