Самая свирепая зима века надвигается на Европу и Америку – ученые (видео)
21:57, 13 ноября 2016Климат
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Американские исследователи пришли к выводу, что мир ждет необычайно холодная зима.
Самая свирепая зима века надвигается на Европу и Америку / severpost.ru
Ученые пришли к выводу, что арктические воздушные массы движутся прямо на нас с Северного полюса, и синоптики со всего мира это подтверждают.
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Украина в ситуации не первого холодного удара, но следует ожидать достаточно низких температур. Больше подробностей в сюжете ТСН.
Самая свирепая зима века надвигается на Европу и Америку
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