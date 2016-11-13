Самая свирепая зима века надвигается на Европу и Америку – ученые (видео)

Ученые пришли к выводу, что арктические воздушные массы движутся прямо на нас с Северного полюса, и синоптики со всего мира это подтверждают.

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