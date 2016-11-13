Самая свирепая зима века надвигается на Европу и Америку – ученые (видео)

21:57, 13 ноября 2016
Климат
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Американские исследователи пришли к выводу, что мир ждет необычайно холодная зима.

severpost.ru

Ученые пришли к выводу, что арктические воздушные массы движутся прямо на нас с Северного полюса, и синоптики со всего мира это подтверждают.

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Украина в ситуации не первого холодного удара, но следует ожидать достаточно низких температур. Больше подробностей в сюжете ТСН.

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