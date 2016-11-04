Парижское климатическое соглашение сегодня вступает в силу

Сегодня вступает в силу Парижское соглашение по климату, которое уже ратифицировали 96 стран. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

По его словам, за последние дни необходимые документы внесли Дания, Индонезия, Республика Корея, Саудовская Аравия и ЮАР.

Дюжаррик отметил, что по случаю вступления в силу соглашения генсек ООН Пан Ги Мун проведет встречу с представителями организаций гражданского общества.

В Марокко 7-18 ноября состоится встреча Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

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Напомним, Сделка была одобрена 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) в Париже. 195 участников форума договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

Согласно с заключительными положениями Соглашения, она должна была вступить в силу на тридцатый день после того, как ее ратифицируют не менее 55 стран, на которые приходится в совокупности как минимум 55 % глобальных выбросов парниковых газов.