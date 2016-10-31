Опубликован фильм Ди Каприо о глобальной угрозе (видео)

Видео доступно на канале National Geographic в YouTube.

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Режиссером фильма является Фишер Стивенс. Ди Каприо, который выступил также продюсером, путешествует по разным странам и рассказывает о глобальной катастрофе, грозящей планете из-за загрязнения и разрушения окружающей среды промышленными корпорациями. В ходе фильма он беседует с различными людьми, в том числе с Бараком Обамой.

Лента была опубликована 30 октября и за сутки набрала более 1,3 млн просмотров.