Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла критической отметки

По мнению специалистов ВМО, не исключено, что концентрация СО2 в атмосфере теперь не опустится ниже этой планки "в течение жизни многих поколений".

Критический уровень содержания диоксида углерода был зафиксирован на станции забора проб воздуха, расположенной в Мауна Лоа на Гавайях, передает Русская служба Би-Би-Си.

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В обнародованном Всемирной метеорологической организацией докладе по парниковым газам (Greenhouse Gas Bulletin) отмечается также существенное увеличение содержания в атмосфере метана и оксидов азота.

Связанные с антропогенными факторами выбросы парниковых газов в атмосферу, согласно статистике ВМО, в 2014-2015 годах оставались на относительно стабильном уровне.

В то же время существенное влияние на рост концентрации диоксида углерода в атмосфере оказал климатический феномен Эль-Ниньо, считают ученые. Возникающая в Тихом океане температурная аномалия, известная как Эль-Ниньо, является причиной засух и наводнений в разных частях планеты.

По словам метеорологов, в последний раз уровень содержания СО2 в атмосфере Земли регулярно поднимался выше 400 ppm в период от трех до пяти миллионов лет назад.

С 1850 года усредненная температура воздуха на планете поднялась почти на 1 градус.

Со времени начала промышленной революции уровень содержания углекислого газа в атмосфере увеличился на 30%.

Если средняя температура атмосферы Земли повысится примерно на 2 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, то, как говорят ученые, это может привести к опасным и непредсказуемым изменениям климата.

В декабре 2015 года в Париже в ходе международной конференции было подписано новое рамочное климатическое соглашение ООН. Представители 195 стран-участниц Конвенции ООН по проблемам изменения климата (COP) определили тогда общие принципы борьбы с климатическими изменениями. Участники соглашения планируют встретиться в ноябре нынешнего года в Марокко, чтобы выработать дальнейшую, более конкретную программу действий.