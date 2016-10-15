В Украине в ближайшие дни осадков не ожидается, днем до 9° тепла

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье временами дождь; температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей 1-5° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье и крайнем юге страны 10-15°», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, разрушительный циклон идет с Украины.

В течение четверга силу мощного циклона ощутили жители во всех регионах Украины. Дождливо было чуть ли не во всех областях.

Снег выпал на Винниччине. Там было обесточено 48 населенных пунктов. Ликвидируют последствия непогоды на Николаевщине, где без света и телефонной связи остались более 50 населенных пунктов. В самом Николаеве ветер повалил больше ста деревьев, пострадали здания и автомобили.