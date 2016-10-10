Дождевой рекорд: в Киеве октябрьские ливни компенсируют летний недостаток влаги
14:58, 10 октября 2016Климат
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В воскресенье, 9 октября, выпало 39,6 мм осадков, что превысило октябрьскую климатическую норму на 4,6 мм.
В Киеве октябрьские ливни компенсируют летний недостаток влаги / kyiv.depo.ua
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.
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"В целом за первую декаду октября на проспекте Науки уже выпало 74,1 мм осадков, что составило 211% месячной нормы", - говорится в сообщении.
До конца октября в столице, по прогнозам обсерватории, еще будут выпадать осадки, которые компенсируют их недобор с июня по сентябрь.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу. Практически во всех областях похолодает.
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