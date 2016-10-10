Дождевой рекорд: в Киеве октябрьские ливни компенсируют летний недостаток влаги

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

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"В целом за первую декаду октября на проспекте Науки уже выпало 74,1 мм осадков, что составило 211% месячной нормы", - говорится в сообщении.

До конца октября в столице, по прогнозам обсерватории, еще будут выпадать осадки, которые компенсируют их недобор с июня по сентябрь.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу. Практически во всех областях похолодает.