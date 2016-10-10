Последствия глобального потепления для Арктики оказались хуже самых пессимистических прогнозов - Пан Ги Мун

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на Ассамблее "Арктического круга" в столице Исландии Рейкьявике, сообщает центр новостей ООН.

По его словам, арктические льды тают "буквально на глазах".

Читайте такжеПрезидент Всемирной метеорологической организации призвал учредить Арктическую обсерваторию

Генеральный секретарь напомнил, что Парижское соглашение по климату, которое вступит в силу в начале следующего месяца, предусматривает ограничение потепления двумя градусами по Цельсию.

Как подчеркнул глава ООН, пришло время действовать. Он призвал мобилизовать ресурсы, чтобы помочь развивающимся странам ограничить вредные выбросы в атмосферу.

Пан Ги Мун также призвал правительства стран мира поддержать поправку к Монреальскому протоколу, которая позволит сократить выбросы фторуглеводородов, разрушающих озоновый слой, что тоже негативно сказывается на состоянии Арктики.

Как сообщал УНИАН, по словам генсека ООН, Парижское соглашение по климату вступит в силу 4 ноября.