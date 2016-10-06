Во Львове по улицам плавал мусор и дождями затопило поликлинику (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сильные ливни и порывистый ветер накрыли всю Западную Украину. Без света оказались 137 сел и городов Львовщины и Волыни. Поставки электроэнергии уже частично восстановили.

В то же время, в Карпатах выпал снег. Последствия стихии ощутили и в столице: из-за плохой работы ливневой системы, часть асфальта покрыло толстым слоем воды.

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Как ранее сообщал УНИАН, В ночь на 5 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 137 населенных пунктов в двух областях – Львовской и Волынской.