Во Львове по улицам плавал мусор и дождями затопило поликлинику (видео)
12:23, 06 октября 2016Климат
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Во Львове по улицам плавает мусор и дождями затопило поликлинику.
Во Львове по улицам плавает мусор / lviv.depo.ua
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сильные ливни и порывистый ветер накрыли всю Западную Украину. Без света оказались 137 сел и городов Львовщины и Волыни. Поставки электроэнергии уже частично восстановили.
В то же время, в Карпатах выпал снег. Последствия стихии ощутили и в столице: из-за плохой работы ливневой системы, часть асфальта покрыло толстым слоем воды.
Во Львове по улицам плавает мусор и дождями затопило поликлинику
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Как ранее сообщал УНИАН, В ночь на 5 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 137 населенных пунктов в двух областях – Львовской и Волынской.
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