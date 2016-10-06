Парижское соглашение по климату вступит в силу 4 ноября - Генсек ООН

Об этом 5 октября объявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает Центр новостей ООН.

Отмечается, что 5 октября к кругу его участников присоединились Канада, Боливия, Непал, Европейский союз и ряд стран ЕС. Накануне среди государств, ратифицировавших соглашение, появилась Новая Зеландия.

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"Я рад сообщить, что сегодня было достигнуто второе и последнее условие, необходимое для вступления Парижского соглашения в законную силу. Соглашение вступит в силу 4 ноября 2016 года", - говорится в заявлении Пан Ги Муна.

Согласно заключительным положениям Соглашения, оно вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, на которые приходится в совокупности, как минимум, 55 процентов глобальных выбросов парниковых газов.

В целом на сегодняшний день участниками Парижского соглашения являются 73 страны и ЕС как региональная организация.

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Глава ООН призвал все правительства и представителей частного сектора добиваться реализации положений нового Договора, принять срочные меры, направленные на сокращение эмиссий парниковых газов, а также оказывать поддержку наиболее уязвимым общинам в деле адаптации к неизбежным последствиям изменения климата.

Пан Ги Мун подчеркнул, что решительная международная поддержка Парижского соглашения отражает консенсус правительств относительно необходимости укреплять международное сотрудничество в борьбе с глобальным потеплением .

Глава ООН напомнил, что в последние 10 лет он прилагал все необходимые усилия для активизации международного противостояния изменению климата.

Генеральный секретарь ООН призвал государства, которые еще не ратифицировали Парижское соглашение, присоединиться к кругу его участников в самое ближайшее время. Он напомнил, что в ноябре в Марракеше, Марокко, пройдет 22-я Конференция стран–участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата.