Европарламент ратифицировал Парижское соглашение по климату

Об этом сообщает Радио Свобода.

Голосование состоялось 4 октября в Страсбурге, через четыре дня после того, министры окружающей среды ЕС подписали документ.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал сегодняшнее голосование «историческим».

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Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Канете, заявил, что теперь правительства стран ЕС обязаны выполнить свои обещания по уменьшению выбросов парниковых газов.

Как сообщал УНИАН, документ, который согласовали почти 200 стран в декабре прошлого года в Париже, имеет целью сократить выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост температур в мире на уровне ниже 2 градусов Цельсия.

Соглашение вступит в силу на тридцатый день после того, как ее ратифицируют не менее 55 стран, которые при этом производят не менее, чем 55% вредных выбросов в атмосферу во всем мире.

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Напомним, до сегодня 62 государства присоединились к Парижскому соглашению, в том числе - Украина. На эти страны приходится более 52,29% выбросов парниковых газов.

Новый толчок Парижскому соглашению по борьбе с изменениями климата дали в сентябре США и Китай, ратифицировав документ. На эти две страны приходится 38% выбросов углекислого газа в мире.

При этом еще 14 стран мира, в их числе Канада, Казахстан и Республика Корея, обещали ратифицировать Парижское соглашение до конца этого года.