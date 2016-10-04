Природные катастрофы за последние 20 лет унесли жизни 600 тысяч человек по всему миру - доклад

Об этом говорится в новом ежегодном Обзоре мирового экономического и социального положения, посвященном борьбе с изменением климата и социальному неравенству, отмечает центр новостей ООН.

По данным нового доклада, за последние 20 лет в мире случилось 6 457 природных катастроф, которые унесли жизни 600 тысяч человек. В целом в результате землетрясений, наводнений, цунами, ураганов и других стихийных бедствий в той или иной мере пострадали 4,2 миллиарда человек.

Читайте такжеУченые создали карту наиболее пострадавших от изменений климата мест на Земле

Авторы доклада отмечают, что последствия природных катастроф неодинаковы в разных странах. В наибольшей степени страдают государства с низким уровнем доходов - страны Африки, островные государства и государства Юго-Восточной Азии. Но даже внутри стран бедные общины и те общины, которые заняты в сельском хозяйстве и в рыболовном секторе, платят самую высокую цену за наводнения и другие последствия изменения климата.

В этой связи авторы нового доклада напомнили о последствиях урагана Катрина, обрушившегося на южные штаты США в 2005 году. Тогда стихийное бедствие в Мексиканском заливе привело к масштабным разрушениям в Новом Орлеане и унесло жизни 1800 человек. В наибольшей степени пострадали афроамериканские женщины с детьми. У многих из них не было средств передвижения, им некуда было бежать. Они оказались затоплены в собственных домах.

Читайте такжеУченые: изменения климата приводят к активизации боевых действий

«Следует с горечью отметить, что бедняки, наиболее уязвимые группы, в том числе дети и инвалиды, подвержены наибольшему риску, связанному с последствиями изменений климата. Как правило, первые жертвы - это люди, на которых не распространяются достижения социально-экономического прогресса», - заявил Генеральный секретарь ООН в предисловии к докладу, который был представлен сегодня на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Как отмечается в докладе, последствия изменения климата для бедных и других уязвимых категорий населения ведут к их дальнейшему обнищанию и социальной изоляции и подрывают усилия по достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года.