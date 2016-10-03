Индия ратифицировала Парижский договор по климату

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Индия стала 62-м государством, присоединившимся к Парижскому соглашению по климату.

"Сегодня, присоединившись к Парижскому соглашению по климату, правительство Индии продемонстрировало дальновидность и выступило в роли лидера. Этот исторический шаг будет способствовать дальнейшему уверенному продвижению Индии по пути экономического роста и развития", - отметил глава ООН Пан Ги Мун.

Документ, который согласовали почти 200 стран в декабре прошлого года в Париже, имеет целью сократить выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост температур в мире на уровне ниже 2 градусов Цельсия.

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Соглашение вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, которые при этом производят не менее чем 55% вредных выбросов в атмосферу во всем мире.

Напомним, до сегодняшнего дня 61 государство присоединилось к Парижскому соглашению, в том числе - Украина. На эти страны приходится более 47,79% выбросов парниковых газов.

На долю Индии приходится около 4,5% глобальных выбросов парниковых газов.

Новый толчек Парижскому соглашению по борьбе с изменениями климата дали в сентябре США и Китай, ратифицировав документ. На эти две страны приходится 38% выбросов углекислого газа в мире.

При этом еще 14 стран мира, в их числе Канада, Казахстан и Республика Корея, обещали ратифицировать Парижское соглашение до конца этого года. "Учитывая, что на них в общей сложности приходится 12 процентов выбросов парниковых газов, можно рассчитывать, что условие вступления Парижского соглашения в силу будет выполнено в ближайшие месяцы, а то и недели", - ожидают в ООН.