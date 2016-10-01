Европейский Союз дал "зеленый свет" ратификации Парижского климатического соглашения

На встрече представители государств-членов ЕС договорились о скорейшей ратификации Парижского климатического соглашения, поэтому уже на следующей неделе Европарламент сможет ратифицировать документ, пишет Deutsche Welle.

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Для глобального применения положений Парижского соглашения нужна ратификация 55 стран, ответственных за минимум 55 процентов мировых выбросов вредных газов. На сегодня к соглашению присоединились 61 страна, которые в целом ответственны за 48 процентов выбросов. Когда же Евросоюз присоединится к соглашению, оно вступит в силу. Если же ЕС не ратифицирует соглашение до 7 октября, то не будет иметь права голоса на следующей климатической конференции, которая состоится в начале ноября.

Парижская климатическая сделка была одобрена в декабре 2015 года. Тогда представители 195 стран договорились сокращать объемы выбросов вредных газов в атмосферу, чтобы сдержать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи. Торжественная церемония подписания соглашения состоялась в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.