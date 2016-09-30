Индия присоединится к Парижскому соглашению по климату в день рождения Ганди

В воскресенье, 2 октября, ратификационную грамоту к этому документу передаст Индия, сообщает Центр новостей ООН.

30 сентября решение о присоединении к документу будет обсуждаться на встрече министров ЕС, отвечающих за вопросы экологии.

Об этом сегодня на пресс-конференции для журналистов сообщили Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Целям устойчивого развития на период до 2030 Дэвид Набарро и директор Вспомогательной группы по изменению климата Селвин Харт.

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Они напомнили, что в ходе специального мероприятия, проведенного «на полях» 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было передано большое число документов государств-членов ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату.

Документ был принят в декабре прошлого года в Париже на 21-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. Он призван проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В соглашении содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Дэвид Набарро напомнил, что Парижское соглашение вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, на которые приходится в совокупности, как минимум, 55% выбросов парниковых газов в мире. Он выразил надежду, что уже в самые ближайшие дни это удастся осуществить.

На сегодняшний день 61 государство присоединилось к Парижскому соглашению, в том числе - Украина. На эти страны приходится более 47,79% выбросов парниковых газов.

"В воскресенье, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди свою ратификационную грамоту к Парижскому соглашению передаст Индия", - сказал Набарро. Он отметил, что на Индию приходится 4,1% выбросов парниковых газов.

"Таким образом, мы приближаемся к моменту вступления Парижского соглашения в законную силу", - заявил Специальный посланник Генерального секретаря ООН, отметив, что еще в декабре прошлого года в момент его одобрения никто не ожидал такого ошеломляющего успеха - столь скорого вступления в силу.

По словам Дэвида Набарро, кроме уже присоединившейся 61 страны, еще 14 стран мира, в их числе Канада, Казахстан и Республика Корея, обещали ратифицировать Парижское соглашение до конца этого года. На них в общей сложности приходится 12% выбросов парниковых газов.