Президент Всемирной метеорологической организации призвал учредить Арктическую обсерваторию

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

"Изменения в Арктике служат глобальным индикатором, они подобны "канарейке в шахте". Эти изменения происходят гораздо более стремительными темпами, чем можно было ожидать. Для укрепления наших усилий по наблюдению, прогнозированию и преодолению этих изменений необходимо учредить "Арктическую обсерваторию", - заявил Грайм на совещании министров в Вашингтоне 28 сентября.

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В однодневном совещании приняли участие министры и другие высокопоставленные лица из разных стран мира, а также представители коренных групп.

По данным ВМО, температура в Арктике повышается, по меньшей мере, вдвое быстрее, чем в среднем в мире.

Так, в настоящее время протяженность арктического морского льда на пике летнего сезона на 40% меньше площади конца 1970-х и начала 1980-х годов. Максимальная протяженность арктического морского льда в марте 2016 года, как и протяженность снежного покрова в северном полушарии, была самой низкой за всю историю наблюдений.

"Таяние снега и ледяного покрова чревато далеко идущими последствиями для окружающей среды и потенциально может вызвать изменения в режимах циркуляции в океане и атмосфере. Арктические изменения уже стали одним из факторов, обусловивших необычные зимние погодные режимы в Северной Америке и Европе", - заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он отметил, что таяние многолетней мерзлоты в арктических регионах может привести к выбросу огромного количества парниковых газов в атмосферу.

Напомним, представители 31 государства 21 сентября в Нью-Йорке передали Генеральному секретарю ООН ратификационные грамоты к Парижскому соглашению по климату или другие документы о присоединении.