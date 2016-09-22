60 государств стали участниками Парижского соглашения по климату, в том числе Украина

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

«Эмиссии парниковых газов растут. Температура воздуха повышается. Последствия изменения климата усугубляются. Ни одно государство, ни одно общество не застрахованы от этих последствий, но наиболее уязвимые государства ощущают их первыми и страдают в наибольшей степени. У нас нет времени для промедления», - заявил Пан Ги Мун, обращаясь к участникам встречи высокого уровня.

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Парижское соглашение по климату было принято на 21-й Конференции стран–участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Договор был открыт для подписания 22 апреля этого года. С тех пор свои подписи под этим документом поставили более 180 государств. Глава ООН сказал, что к концу этой недели этот список пополнится до 190. Ожидается, что соглашение подпишут еще ряд стран, в том числе Кыргызстан и Туркменистан.

Соглашение вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, на которые приходится в совокупности, как минимум, 55 процентов выбросов парниковых газов в мире. Ранее участниками соглашения стали 29 государств, в том числе две страны, на которые приходится больше всего выбросов парниковых газов - Китай и США. Сегодня свои ратификационные грамоты к соглашению передали представители еще 31 государства, в том числе Бразилия и Беларусь. Ранее на этой неделе участником соглашения по климату стала Украина.