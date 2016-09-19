Порошенко во время визита на Генассамблею ООН передаст ратификационные грамоты парижского соглашения по климату

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

"Президент Петр Порошенко передаст ратификационные грамоты парижского климатического соглашения. Важно понимать, что это не только победа Минэкологии и природоохранников Украины. Это важное позиционирование Украины в мире и шанс стать одним из лидеров в продвижении новой мировой политики сохранения климата и природы", - рассказал министр.

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По словам министра, Украина должна использовать все возможности и механизмы, которые в перспективе предполагает реализация парижского климатического соглашения.

Согласно документу, Украина получит значительное сокращение выбросов парниковых газов, уменьшение потребления традиционных энергоресурсов, увеличение доли возобновляемых источников и, соответственно, модернизацию национальной экономики.

Напомним, Украина 22 апреля подписала, а 14 июля ВРУ ратифицировала Парижское соглашение по борьбе с изменением климата. Целью парижского договора является усиление глобальной борьбы с угрозой изменения климата для сдерживания повышения температуры на планете до уровня существенно менее, чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.