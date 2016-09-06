Обрушившийся на Флориду ураган "Эрмине" возник из-за глобального потепления

Об этом кратко сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал New Scientist.

Еще в 2012 году ученые предсказали, что из-за повышения уровня моря и глобального потепления сильные ураганы будут возникать как минимум три раза каждые 20 лет, а не раз в 100 лет, как это было раньше.

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Исследователи отмечают, что за последние 50 лет во Флориде уровень моря вырос на 30 см.

Накануне из-за «Эрмине» многие улицы оказались затоплены, повалены деревья, оборваны линии электропередачи.