Генсек ООН на саммите G20 напомнил о важности борьбы с глобальным потеплением

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Впервые в истории «большой двадцатки» одной из главных тем проекта итогового коммюнике стала Повестка дня в области устойчивого развития», - сказал Пан Ги Мун.

Глава ООН также напомнил, что достичь целей устойчивого развития будет невозможно, если не принять меры по борьбе с глобальным потеплением.

«Борьба с изменением климата и достижение целей устойчивого развития должны идти рука об руку. Донести эту идею до вас пытаюсь не я, ее пытаются донести ученые, экономисты и эксперты», - сказал генсек ООН.

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября приехавшие на саммит в Ханчжоу президенты Китая и США передали главе ООН грамоты о ратификации Парижского соглашения по климату. Китай и США лидируют по объему выбросов парниковых газов - на них приходится 38% всех эмиссий.

На сегодняшний день Парижское соглашение по климату ратифицировали 26 стран. На них приходится 39% вредных выбросов в атмосферу. Для вступления соглашения в силу требуется, чтобы его ратифицировали, по меньшей мере, 55 государств, которые производят не менее 55% от общего объема парниковых газов.