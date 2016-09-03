Китай ратифицировал Парижское соглашение по климату

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на агентство Синьхуа.

Решение было принято на закрытом заседании утром в субботу после недельного обсуждения.

Читайте такжеВсемирный банк выделит беднейшим странам дополнительные средства на борьбу с потеплением климата

Отмечается, что Китай является мировым рекордсменом по объему вредных выбросов. Решение о ратификации принято накануне открытия саммита "большой двадцатки" в китайском Ханчжоу.

Напомним, Парижское соглашение заключено на смену Киотскому протоколу. Соглашение направлено на ускорение внедрения положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата и нацелено укрепить глобальное реагирование на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по преодолению бедности.

Парижское соглашение устанавливает основу международного режима изменения климата, в то время как механизмы, процедуры и другие практические вопросы по обеспечению сотрудничества в рамках Соглашения должны быть разработаны в течение следующих четырех лет и одобрены на первой сессии рабочего органа Сделки - Конференции сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения.

Читайте такжеУкраина разработала концепцию по борьбе с изменениями климата в рамках Парижского соглашения

Парижская соглашение вступит в силу, когда не менее 55 Сторон Рамочной Конвенции, на долю которых приходится как минимум 55% общих глобальных выбросов парниковых газов, сдадут на хранение свои ратификационные грамоты, инструменты принятия, утверждения или присоединения. На сегодня ратифицировали Соглашение 19 государств, на долю которых приходится в совокупности 0,18% общих глобальных выбросов парниковых газов.