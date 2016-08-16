К 2060 году от загрязнения воздуха умрут 200 млн человек - доклад

Об этом говорится в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

В ближайшие 45 лет ежегодно от загрязнения воздуха будут умирать от 6 до 9 млн человек. Кроме того, по прогнозам организации, до 2060 года бронхитом будут болеть 36 млн детей в возрасте 6-12 лет.

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Самое большое количество заболевших будет в городах с большой плотностью населения, частности, в Китае и Индии. Также уровень смертности может увеличиться в странах Восточной Европы, Кавказского региона, странах Азии, включая Южную Корею.

В докладе говорится, что к 2060 году мировая экономика будет терять 3,75 млрд человекодней в год из-за влияния загрязнения воздуха на здоровье сотрудников и производительность труда. Прямое влияние загрязнения на рынок труда может превысить 1% ВВП и составить 2,6 трлн долл. ежегодно.

По данным организации, в среднем люди готовы платить около 30 долларов в год за сокращение риска преждевременной смерти от загрязнения воздуха на одну стотысячную.

Напомним, власти Пекина рассчитывают избавиться от смога к 2020 году.