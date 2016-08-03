Ученые назвали 2015 год самым худшим за всю историю наблюдений за окружающей средой

В частности, отмечают ученые, из-за рекордного повышения в парниковых выбросах уровня углекислого газа, метана и окиси азота, передает Deutsche Welle.

Глобальный уровень температуры воздуха, по сравнению с 2014 годом, подскочил на 0,16 градуса по Цельсию, достигнув нового рекорда. По сравнению со среднегодовым значением температуры воздуха в 20 веке, что составляет 13,9 градуса по Цельсию, в 2015 году температура подскочила на 0,9 градуса. Эту температурную тенденцию, считают ученые, помимо изменения климата, вызвал феномен Эль Ниньо. На этот раз благодаря Эль Ниньо, Тихий океан нагрелся сильнее "как минимум с 1950 года", объясняют ученые.

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Рекордным стало и поднятие уровня мирового океана, указано в отчете от 1993 года он стал выше на 70 миллиметров. Это означает, что ежегодно океан поднимался на 3,3 миллиметра, объясняют ученые. В то же время, в некоторых районах на западе Тихого океана и в Индийском океане этот процесс происходил даже быстрее.

Над составлением 300-страничного отчета работали почти 450 ученых со всего мира. В своих расчетах они использовали тысячи замеров и результатов наблюдений.