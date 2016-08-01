Порошенко утвердил ратификацию Парижского климатического соглашения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Парижская соглашение было подписано 12 декабря 2015 года на 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. От имени Украины документ подписан 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке. Соглашение уже подписали 177 стран мира и Европейский Союз.

Читайте такжеПорошенко присудил Жадану премию "Украинская книга года"

Парижское соглашение заключено на смену Киотскому протоколу. Соглашение направлено на ускорение внедрения положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата и нацелено укрепить глобальное реагирование на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по преодолению бедности.

Парижское соглашение устанавливает основу международного режима изменения климата, в то время как механизмы, процедуры и другие практические вопросы по обеспечению сотрудничества в рамках Соглашения должны быть разработаны в течение следующих четырех лет и одобрены на первой сессии рабочего органа Сделки - Конференции сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения.

Парижская соглашение вступит в силу, когда не менее 55 Сторон Рамочной Конвенции, на долю которых приходится как минимум 55% общих глобальных выбросов парниковых газов, сдадут на хранение свои ратификационные грамоты, инструменты принятия, утверждения или присоединения. На сегодня ратифицировали Соглашение 19 государств, на долю которых приходится в совокупности 0,18% общих глобальных выбросов парниковых газов.