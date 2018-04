Ученые: изменения климата приводят к активизации боевых действий

Немецкие ученые провели статистический анализ возникновения вооруженных конфликтов и связанных с климатом стихийных бедствий в период между 1980 и 2010 годами. Согласно полученным выводам, примерно один из четырех конфликтов в этнически неоднородных странах совпадал с климатическими бедствиями, передает Gismeteo.

Некоторые предыдущие исследования, в которых сравнивали периоды войн с погодой в то время, не имели достаточно источников или не находили доказательств. Однако в этом исследовании, описанном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученым помогли данные международной перестраховочной компании.

Во всем мире наблюдалось 9% совпадений между началом вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, таких как засухи и сильная жара. Но в тех странах, которые были глубоко разделены по этническому признаку, эта цифра достигала 23%.

"Мы считаем, что этнические различия могут выступать заранее определенной линией конфликта при дополнительных стрессовых факторах, включая стихийные бедствия. Это делает многоэтнические страны особенно уязвимыми к воздействию экстремальных погодных явлений и катаклизмов", - говорится в исследовании.

К таким потенциально горячим точкам, где есть риск вооруженного конфликта, относятся многие африканские и центральноазиатские страны. Климатические модели также предполагают, что эти области ожидает существенное увеличение экстремальных событий. Согласно прогнозам ученых, возрастание повсеместных конфликтов к 2050 году грозит этим регионам полным исчезновением, если не предпринять профилактических мер уже сейчас.

Недавние анализы социальных последствий засухи в Сирии и Сомали показали, что такие климатические события, возможно, уже способствовали вооруженным конфликтам или вспышкам устойчивых конфликтов в обеих странах. Точно так же длительная засуха, возможно, оказала отрицательное воздействие на продолжающиеся конфликты в Афганистане.

В документе подчеркивается, что основной причиной этих конфликтов были конкретные ситуации, но стихийные бедствия имели потенциал для усиления уже существующей социальной напряженности и еще большей дестабилизации самых конфликтных регионов мира.