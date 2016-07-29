Аномальная жара из-за изменений климата может привести к увеличению смертности на всей планете - ООН

Об этом предупредили в Управлении ООН по снижению риска стихийных бедствий после того, как температура воздуха в Кувейте достигла рекордной отметки в 54 градуса по Цельсию.

"Если мы хотим избежать повторения тысяч смертельных случаев, зарегистрированных в прошлом году в Азии и Европе, миллионы людей во всем мире должны получать специальные предупреждения и рекомендации", - заявил специальный представитель ООН по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий Роберт Глассер.

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Прошлый 2015 год был признан самым жарким за всю историю наблюдений. Более 3200 людей погибли из-за жары во Франции, 2248 - в Индии, и 1229 - в Пакистане. И теперь нынешний год имеет все шансы забрать пальму такого безрадостного первенства, отмечают в ООН.

"Если мы хотим снизить смертность от этой природной опасности, необходимо делать акцент на управлении рисками стихийных бедствий. Жаркие дни, жаркие ночи, тепловые волны становятся все более частыми. Поэтому требуется все больше усилий, чтобы предупреждения об опасности своевременно доходили до наиболее уязвимых слоев населения: бедняков, беженцев, детей, пожилых людей, инвалидов. Необходимы практические меры, которые позволили бы обеспечить им доступ к воде и надлежащему жилью для защиты от жары и солнца", - заявил Глассер.

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Сообщается, что в районах Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского региона за первые шесть месяцев этого года температура воздуха побила все рекорды. Средняя температура за этот период превысила доиндустриальные показатели конца XIX века на 1,3 градуса по Цельсию. А в последние годы (с 2005 по 2014 гг.) было зарегистрировано порядка 25 ежегодных тепловых волн, от последствий которых умерло более 7000 человек.

По прогнозам ученых, в связи с резким изменением увеличится число опасных природных катаклизмов, таких как тропические циклоны, периоды невыносимой жары и проливные дожди.

Как сообщал УНИАН, раннее генсек ООН призвал тщательнее готовиться к природным катаклизмам, в том числе засухе и наводнениям, чтобы быть в состоянии минимизировать их последствия.