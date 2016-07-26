В ООН рассказали о небывалой жаре в Восточном полушарии и в Азии

Температура воздуха в Восточном полушарии и Азии, по всей видимости, побила новый рекорд. Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Во Всемирной метеорологической организации создали специальный комитет, который должен подтвердить, что этот показатель является рекордным.

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Между тем, примерно такая же погода наблюдается сейчас в Ираке. В минувшую пятницу в городе Басра температура поднялась до 53,9 градусов по Цельсию.

«Правительства стран выпустили предупреждения о риске для здоровья и приняли меры, необходимые для того, чтобы минимизировать влияние жары на население», - сообщается на сайте ВМО.

Как сообщают в ООН, хуже всех в Ближневосточном регионе приходится беженцам. Тяжелые условия, в которых им приходится жить, в такую погоду стали просто невыносимыми. Им негде укрыться от жары, и при этом многие из них не могут даже получить медицинскую помощь.

Впрочем, небывалая жара сейчас наблюдается не только в Восточном полушарии, но и по всей планете. В выходные в центральных штатах США, а также на Восточном побережье температура поднималась до отметки 38 градусов по Цельсию, однако с учетом влажности температура в отдельных районах достигала 46 градусов.

Ранее во Всемирной метеорологической организации сообщали, что первые шесть месяцев текущего года стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха на воде и на суше в период с января по июнь 2016 года на 1,05 градуса превысила средний показатель XX века.