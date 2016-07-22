Рост средней температуры в мире в 2016 году уже превысил все рекорды - эксперты ВМО
Показатели глобальной температуры бьют новые рекорды. По данным ученых, 2016 год может стать самым жарким за всю историю наблюдения.
Как сообщается на сайте ООН, средняя температура первого полугодия на 1,3 градуса по Цельсию превышает доиндустриальные показатели конца XIX века.
"Речь идет не о показателях выше среднего. Мы говорим о показателях, превышающих все зарегистрированные ранее рекорды. В первом полугодии мы превзошли их. Мы наблюдаем скачок и в температуре воздуха, и в содержании углекислого газа в атмосфере, показатели которого значительно превысили наши ожидания, и в скорости таяния арктических ледников", - объяснил Дэвид Карлсон из Всемирной метеорологической организации (ВМО).
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Выводы о резком изменении климата изложены сразу в двух независимых друг от друга докладах, подготовленных специалистами Океанического и атмосферного управления США и Института космических исследований имени Годдарда в НАСА.
Средняя температура последовательно растет. Июнь стал 14-м месяцем в череде бьющих рекорды. Ниже средних показателей XX века температура последний раз опускалась в декабре 1984 года.
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"Каждый месяц приносит нам новые рекорды. Мы наблюдаем эту тенденцию десятилетиями. В 2015/2016 годах показатели изменения климата достигли новых рекордов на фоне мощного феномена Эль-Ниньо", - рассказал глава ВМО Петтери Таалас.
Ученые предупреждают, что хотя "глобальный нагреватель" Эль-Ниньо и закончился, парниковые газы продолжают оказывать влияние на погоду. По их прогнозам, в связи с резким изменением климата будет расти число природных катаклизмов – тропических циклонов, периодов невыносимой жары и проливных дождей.
Как сообщал УНИАН, ранее генсек ООН призвал тщательнее готовиться к природным катаклизмам, чтобы минимизировать их последствия.