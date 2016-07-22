Рост средней температуры в мире в 2016 году уже превысил все рекорды - эксперты ВМО

Как сообщается на сайте ООН, средняя температура первого полугодия на 1,3 градуса по Цельсию превышает доиндустриальные показатели конца XIX века.

"Речь идет не о показателях выше среднего. Мы говорим о показателях, превышающих все зарегистрированные ранее рекорды. В первом полугодии мы превзошли их. Мы наблюдаем скачок и в температуре воздуха, и в содержании углекислого газа в атмосфере, показатели которого значительно превысили наши ожидания, и в скорости таяния арктических ледников", - объяснил Дэвид Карлсон из Всемирной метеорологической организации (ВМО).

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Выводы о резком изменении климата изложены сразу в двух независимых друг от друга докладах, подготовленных специалистами Океанического и атмосферного управления США и Института космических исследований имени Годдарда в НАСА.

Средняя температура последовательно растет. Июнь стал 14-м месяцем в череде бьющих рекорды. Ниже средних показателей XX века температура последний раз опускалась в декабре 1984 года.

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"Каждый месяц приносит нам новые рекорды. Мы наблюдаем эту тенденцию десятилетиями. В 2015/2016 годах показатели изменения климата достигли новых рекордов на фоне мощного феномена Эль-Ниньо", - рассказал глава ВМО Петтери Таалас.

Ученые предупреждают, что хотя "глобальный нагреватель" Эль-Ниньо и закончился, парниковые газы продолжают оказывать влияние на погоду. По их прогнозам, в связи с резким изменением климата будет расти число природных катаклизмов – тропических циклонов, периодов невыносимой жары и проливных дождей.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек ООН призвал тщательнее готовиться к природным катаклизмам, чтобы минимизировать их последствия.