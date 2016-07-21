Рост добычи полезных ископаемых усиливает процессы изменения климата и грозит локальными конфликтами - доклад ООН

Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Его авторы отмечают, что богатые страны потребляют в среднем в 10 раз больше различных материалов, чем бедные государства.

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Резкое увеличение масштабов использования ископаемого топлива, металлов и других материалов в конечном счете приведет к истощению природных ресурсов, что повышает риск возникновения локальных конфликтов, предупреждают эксперты. Если эта тенденция сохранится, то к середине столетия мир будет потреблять 180 млрд. тонн материалов в год. Авторы нового доклада подчеркивают, что подобные модели производства и потребления носят истощительный характер.

По данным ЮНЕП, количество извлеченных из Земли материалов увеличилось с 22 млрд. тонн в 1970 году до 70 млрд. тонн в 2010 году. Это, прежде всего, объясняется стремительным ростом новых экономик, таких как китайская, например. Процессы индустриализации и урбанизации в Китае требуют небывалых объемов железа, стали, цемента, стройматериалов и энергозатрат.

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Авторы исследования обнаружили, что за последние 25 лет в мире не наблюдалось повышения эффективности использования материалов. Более того, в глобальной экономике примерно с 2000 года наметился отход от рационального производства, характерного для Японии, Южной Кореи и Европы. И теперь на одну единицу ВВП требуется больше материалов, чем прежде. В мире стала превалировать экономическая модель, требующая больших затрат ресурсов, - как в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Это привело к увеличению нагрузки на окружающую среду.

Выводы доклада не внушают оптимизма. В будущем страны с низким уровнем дохода в стремлении «догнать» более благополучные государства будут требовать доступа к районам, богатым полезными ископаемыми. А это чревато локальными конфликтами, предостерегают авторы исследования.