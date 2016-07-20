Генсек ООН призвал тщательнее готовиться к природным катаклизмам

Об этом шла речь на заседании высокого уровня Экономического и Социального Совета, посвященном ответным мерам в случаях природных катаклизмов, в том числе Эль-Ниньо, сообщает пресс-служба ООН.

Выступая на встрече, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что, побывав недавно в Эфиопии, Малави, Кении, Южной Африке и Руанде, сам убедился в том, какие несчастья приносит Эль-Ниньо. Это погодное явление с невинным названием "малыш" вызвало засухи и наводнения, которые лишили средств к существованию 60 миллионов человек.

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"Экстремальные явления погоды перечеркивают достижения в области развития. Если каждые несколько лет ресурсы уничтожаются наводнениями, засухами и ураганами, то люди никогда не выберутся из нищеты и не смогут покончить с голодом", - сказал Пан Ги Мун.

Он предупредил, что подобные явления будут происходить еще чаще, с меньшей степенью предсказуемости и носить более интенсивный характер. Уже к концу 2016 года можно ожидать начала Эль-Ниньи – "сестры" Эль-Ниньо.

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По словам генсека ООН, этот "беспрецедентный вызов требует беспрецедентных ответных мер", в связи с чем призвал усвоить уроки Эль-Ниньо. "Нам нужно научиться предотвращать и сводить к минимуму последствия изменения климата и лучше к ним готовиться", - заявил он.

Для того, чтобы противостоять экстремальным погодным явлениям, нужно объединить усилия и увеличить финансирование мероприятий по повышению устойчивости к ним, добавил генеральный секретарь ООН.

Как сообщал УНИАН, ученые прогнозируют, что к 2060 году более миллиарда людей будут подвергаться опасности потопа.