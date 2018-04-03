Локальные проблемы глобального потепления

В минувшие выходные Киев установил новый температурный рекорд – 17 июля столица прогрелась до 34,6˚С. Этот показатель оказался выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2007 году, на половину градуса. И экологи уверены, что в ближайшем будущем температурные скачки будут удивлять нас все чаще.

По словам сопредседателя Ассоциации зеленых Украины, эколога Ярослава Задесенца, изменения климата, в том числе, связаны с работой в Украине предприятий черной металлургии, энергетики, угольной, химической и нефтехимической промышленности, с «их морально и физически устаревшими системами очистки выбросов в атмосферу». «Влияют и незаконные вырубки лесов, которые также провоцируют серьезные природные катаклизмы», - считает он.

Это – системные проблемы, которые накапливались годами. Теперь же приходится видеть «результат». Так, лишь в первом полугодии 2016 года на территории Украины было зафиксировано 24 температурных рекорда. Зимой погода удивляла нас аномальными снегопадами, летом - невыносимой жарой. К тому же, первые шесть месяцев нынешнего года оказались на 2,6˚С выше климатических норм.

Собственно, уже сейчас экологи предупреждают - последствия глобального изменения климата будут катастрофическими, если в ближайшем будущем не принять решительные меры…

Климатическое оружие

Все климатические изменения на нашей планете - результат деятельности человека. «Люди начали выкапывать уголь, нефть и газ. При их сжигании выделяется СО2 - это парниковые газы. Они увеличивают парниковый слой в атмосфере, это приводит к тому, что больше тепла удерживается и не выходит в космос. Планета становится более теплой», - отмечает эколог и глава отдела по изменению климата Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук.

Ежегодно в процессе человеческой деятельности образуется около 22 млрд тонн углекислого газа, примерно половина остается в атмосфере и образует парниковый эффект. Как результат - потепление на планете происходит все быстрее и стихийные бедствия, которые являются последствием глобального потепления, мы наблюдаем все чаще. Только за полтора месяца лета аномальные погодные явления преподнесли «сюрпризы» людям по всему миру.

К примеру, с конца июня от проливных дождей и стихийных наводнений пострадали центральная и южная часть Китая, север Пакистана и Индия. Больше всего пострадали жители Китая, около 250 погибли и примерно 100 считаются пропавшими без вести. Стихия в поднебесной разрушила десятки тысяч домов, более 700 тысяч жителей были эвакуированы. В Пакистане за несколько дней беспрерывных дождей погибли около 40 человек, чуть меньше в Индии - 30. Количество осадков в этот период на территории этих стран превысило средний уровень на 20%.

В то время как одни страны буквально тонут, другие не знают, как спастись от жары. К примеру, в соседней Румынии в конце июня столбики термометров не опускались ниже +40˚С. Из-за такой аномальной жары в стране погибли 14 человек.

В то же время, американский штат Калифорния все лето страдает от лесных пожаров. Там огонь уже повредил почти 8 тысяч гектаров леса и уничтожил несколько сотен домов. Борьбе со стихийным бедствием мешает аномальная жара в регионе и отсутствие осадков в штате.

Глобальное потепление дает о себе знать и в Украине. Даже нашу страну с умеренным климатом аномальные погодные явления не обходят стороной. В конце июня от обильных дождей пострадало Закарпатье. За два часа в районе Говерлы выпала месячная норма осадков, это привело к затоплению нескольких населенных пунктов региона.

Кроме того, этим летом украинцы уже несколько раз получали предупреждение о почвенной засухе. Жаркая погода ускорит созревание поздних культур, однако лишь до тех пор, пока хватит запасов влаги в почве, в дальнейшем может произойти распространение засушливых явлений.

«То, что мы имеем сейчас - это только начало. Количество стихийных бедствий будет увеличиваться и случаи аномальной погоды будут увеличиваться. Ежедневно большое количество парниковых газов выбрасывается в атмосферу, увеличивается их накопление в атмосфере и, соответственно, изменение климата усиливается», - отмечает Ирина Ставчук.

Эксперт также уверена, что уже сейчас нужно учитывать возможность наводнений, засух, ливневых дождей и других аномальных погодных явлений при строительстве инфраструктуры городов и сел. «Нужно брать в учет даже не сегодняшние климатические условия, а те данные, которые прогнозируют на 50 лет вперед. И на основе их все это строить», - заверяет она.

В ожидании решительных действий

С начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 °C, примерно две трети приходятся на период после 1980 года. Уже начиная с 1850 года каждое десятилетие было теплее предыдущего. Но первый шаг к спасению Земли от глобального потепления человечество сделало только в 1992 году. Тогда Организацией Объединенных Наций была принята Рамочная конвенция об изменении климата. Это свидетельствовало о том, что в мире начали осознавать опасность такой проблемы как глобальное потепление. Тогда Рамочную конвенцию подписали более 180 стран мира, а вступила в силу она с 1994 года.

Согласно положениям этого документа, развитые страны обязуются сократить промышленные выбросы в воздух и максимально заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии. Представители каждой из стран, ратифицировавших эту конвенцию, ежегодно собираются на саммите чтобы сделать выводы по выполнению положений конвенции и спланировать дальнейшие действия. Подобных саммитов было уже 21.

Последний происходил в Париже с 30 ноября по 12 декабря 2015 года. После двухнедельных переговоров делегации 196 страны приняли новое климатическое соглашение, которое значительно усиливает меры борьбы с вредными парниковыми газами. В начале июля 2016 года Украина стала 20-м государством, которое ратифицировало это соглашение в национальном парламенте.

Вместе с тем, назвать этот договор судьбоносным нельзя, так как энергетические стратегии стран недостаточно амбициозны для того, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления.

«Кумулятивный результат от всех стран, которые сейчас подписали договор, ведет к потеплению более 3 градусов. Безопасным считается потепление на 1,5-2 градуса. Это означает, что каждая страна должна пересмотреть собственные обязательства на более жесткие», - уверена эксперт Всемирного фонда природы WWF Наталья Гозак.

Все же многие страны мира уже начали реформирование, которое поможет избежать повышения средней температуры планеты более чем на 2 градуса. «По меньшей мере, две страны уже официально в своих стратегиях ставят 100% переход на возобновляемую энергетику до 50-го года. Германия ставит цель 60%, Гавайи в Соединенных Штатах ставят цель 100%», - подчеркивает председатель Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

Для сравнения, Украина поставила цель - 20% возобновляемых источников энергии к 2035 году. А это только на 12% больше, чем имеем сейчас.

Согласно энергетической стратегии, которую Украина представила на Парижском климатическом саммите, уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу тоже не входит в планы нашей страны. «Наши данные снижены по сравнению с 1990 годом, когда уровень отечественной промышленности и выбросов был значительно выше. Если мы будем сравнивать с текущим годом, то это уменьшение фактически означает увеличение», - рассказывает Наталья Гозак.

Начать с себя

Пока государство «тянет» с реформами в сфере энергоэффективности, украинцы берут инициативу в свои руки - самостоятельно переходят на возобновляемые источники энергии. По данным на июль 2016 года, около 600 домохозяйств Украины имеют солнечные электростанции, работающие по «зеленому тарифу». Одно из таких домохозяйств - киевлянина Виталия Несенюка. В июле прошлого года мужчина установил на крыше своего дома солнечные панели. Электроэнергии, произведенной собственной СЭС, хватает, чтобы покрыть расходы дома, иногда даже остаются «излишки». Их киевлянин продает энергокомпании по «зеленому тарифу».

Сегодня в домохозяйстве Виталия Несенюка имеются две солнечные станции мощностью 10 кВт и 3 кВт. Установка и покупка солнечных панелей средней мощности обошлись ему более чем в 10 000 долларов. «Возврат затраченных средств зависит от мощности СЭС и потребления дома. Чем больше мощность и ниже потребление, тем быстрее окупаемость. Максимально быстрый возврат инвестиций - 4-5 лет, конкретно в моем случае это 7-8 лет», - отмечает мужчина.

С оформлением документов также пришлось повозиться, но сейчас, говорит, эту процедуру упростили. «Я был первым в Киеве и было сложно оформить. Сейчас все в «Киевэнерго» отработано, 10 дней достаточно на оформление», - рассказывает Виталий.

Но не только переход на альтернативные источники энергии поможет в борьбе с изменением климата, бытовая экономия также немаловажна. «Каждый раз, когда мы пользуемся энергией, мы влияем на изменение климата. Если мы будем использовать энергоэффективные лампочки, бытовую технику, выключать свет, мы сможем и сохранить экологию и экономить, потому что тарифы сейчас очень выросли», - подчеркивает Ставчук.

Быстрое распространение персональных компьютеров, гаджетов, смартфонов - стремительно растущий сегмент потребления энергии в мире. Согласно исследованиям Международного энергетического агентства, такая техника потребляет около 15% всей мировой электроэнергии, а через 20 лет эта цифра увеличится втрое. Как результат, придется построить еще около 600 электростанций, которые являются основным источником выбросов углекислого газа.

Для того, чтобы хоть немного уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, достаточно просто уменьшить частоту потребления и использования современных гаджетов. К тому же, такие простые вещи, как переключение компьютера в режим ожидания после прерывания работы на нем и выключение электроприборов от сети, позволит и сохранить природные ресурсы, и сэкономить несколько тысяч в год на коммунальных услугах.

А если есть немного времени и желания спасти планету, можно посадить дерево. Ведь все зеленые насаждения поглощают огромное количество углекислого газа, повышая шанс сохранить существующие экосистемы для будущих поколений.

Елена Пащенко