В Киеве 17 июля побит девятилетний рекорд жары: температура достигла +35,4°С

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

"Столбик термометра поднялся до отметки +35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего исторического значения этой даты, который держался с 2007 года", - говорится в сообщении.

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Всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 27 температурных рекордов.

Ранее УНИАН сообщал, что март 2016 года оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, предыдущие месяцы тоже устанавливали температурные рекорды.