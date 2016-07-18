В Киеве 17 июля побит девятилетний рекорд жары: температура достигла +35,4°С
13:03, 18 июля 2016Климат
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17 июля в столице был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.
Столица снова бьет температурные рекорды / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.
"Столбик термометра поднялся до отметки +35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего исторического значения этой даты, который держался с 2007 года", - говорится в сообщении.
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Всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 27 температурных рекордов.
Ранее УНИАН сообщал, что март 2016 года оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, предыдущие месяцы тоже устанавливали температурные рекорды.
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