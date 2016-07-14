Рада ратифицировала Парижский договор по климату

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№ 0105) проголосовали 279 народных депутатов из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

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Соглашение было подписано 12 декабря 2015 года на 21-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Украина подписала это соглашение 22 апреля 2016 года в г. Нью-Йорке.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ратификация данного соглашения усилит внедрение Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также будет способствовать укреплению глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по преодолению бедности.

Отмечается, что Украина, став стороной соглашения, сама будет определять для себя обязательства по уровню выбросов парниковых газов с учетом ее социально-экономического развития и финансовых возможностей. При этом Украина не имеет финансовых обязательств в рамках соглашения. «По аналогии с Киотским протоколом привлечение финансовой помощи, вероятно, будет осуществляться через механизмы, указанные в статье 6 соглашения, предусматривающего осуществление добровольного сотрудничества для повышения амбициозности действий по предотвращению изменения климата и адаптации к нему. Также эта статья предусматривает установление механизма содействия сокращению выбросов парниковых газов и поддержке устойчивого развития. Опыт работы в рамках Киотского протокола дает Украине большие шансы относительно привлечения иностранных инвесторов к сотрудничеству в различных секторах экономики с целью уменьшения выбросов парниковых газов и обеспечения адаптации к изменению климата», - говорится в записке.

Согласно пояснительной записке, это соглашение, усиливая реализацию Конвенции, включая ее цель, направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты.

В записке сказано, что соглашение вступит в силу, когда не менее 55 сторон Конвенции, на долю которых, по оценкам, приходится в совокупности как минимум 55% общих глобальных выбросов парниковых газов, сдадут на хранение свои ратификационные грамоты, инструменты о принятии, утверждении или присоединении. Сейчас 19 сторон Конвенции, на долю которых приходится в совокупности 0.18% общих глобальных выбросов парниковых газов, уже ратифицировали соглашение. Известно, что процедуру ратификации соглашения провели Франция и Венгрия, другие государства - члены ЕС активно ведут работу в этом направлении с целью ускорения вступления в силу соглашения.