Климатологи зафиксировали рекордные потери Гренландией ледяного покрова

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Lenta.ru.

В указанный период крупнейший остров планеты потерял около триллиона тонн льда. Это соответствует вкладу в глобальное повышение уровня моря на 0,75 миллиметра в год. Наиболее интенсивно таяние льдов происходило в 2012 году, когда летние температуры достигли рекордно высоких значений.

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К своим выводам ученые пришли при помощи наблюдений со спутника CryoSat, на котором установлен радиовысотомер. Проведенная при помощи аппарата оценка потери Гренландией ледяного покрова выполнена, как отмечает ЕКА, с самой высокой точностью из имеющихся и близка к данным спутников GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment), принадлежащих НАСА.