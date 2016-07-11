Через 15 лет изменение климата будет ежегодно уносить 250 тысяч жизней - ВОЗ

Как соощается на сайте ООН, эти данные прозвучали на конференции ВОЗ, посвященной влиянию изменения климата на здоровье.

Потепление и повышение влажности приведут к распространению насекомых-переносчиков болезней. От засух, ливней, чрезмерной жары пострадают урожаи, а значит, все больше людей будет голодать.

Читайте такжеМетеоролог назвал причину наводнений в Европе

Увеличится загрязнение воздуха, затянется период цветения растений, а в результате увеличится число тех, кто страдает астмой и аллергией на пыльцу. Как следствие загрязнения водных источников в результате наводнений и потепления будут распространяться болезни, вызываемые грязной водой.

Соглашение по климату, принятое в Париже в декабре 2015 года, предусматривает меры по адаптации к климатическим изменениям. В их числе - планы по защите здоровья населения от наиболее серьезных последствий изменения климата.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты подсчитали, что к 2060 году более миллиарда людей будут подвергаться опасности потопа.