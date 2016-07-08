Италия показала результаты работы по защите Сардинии от последствий изменения климата

Об этом сообщает радио ООН.

"Здесь представлены 30 фотографий, которые победили в конкурсе на лучшие фото итальянского побережья, где внедряются проекты по защите биоразнообразия. На них изображены итальянские национальные парки и просто прибрежные зоны. Мы проводим такие выставки уже второй раз. В прошлом году это были фотографии зеленых районов – гор и парковых зон. В этом году – в центре внимания голубые зоны – море и океан", - рассказал бывший министр окружающей среды Италии Альфонсо Пекораро Сканио.

Сардиния присоединилась к проекту в 2010 году, когда стало ясно, что загрязнение воздуха грозит уничтожить уникальную флору и фауну острова.

Для достижения цели использовался принцип "полной защиты от вредного воздействия", который подразумевает: использование энергии солнца, ветра и воды; сортировку мусора для дальнейшей переработки; расфасовку еды в экологически чистые упаковки; экономию воды; употребление в пищу выращенных здесь же органических продуктов.

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Выставка, которая открылась в ООН, отражает результаты такого разумного подхода к ведению хозяйства.

При этом итальянцы готовы делиться опытом с малыми островными государствами мира. Говорит Альфонсо Пекораро Сканио.

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"Мы хотим объяснить, как мы можем помочь маленьким островам по всему миру использовать море, солнце и ветер в качестве возобновляемых источников энергии. В мае 2007 года мы инициировали создание Форума тихоокеанских малых островных государств. Этот проект поддержали в ООН. В качестве министра окружающей среды Италии я подписал тогда соглашение с руководством многих островных государств. В этом году мы уже пожинаем плоды нашего сотрудничества. Они использовали выделенные нами средства на установку солнечных батарей. В следующем году нашему проекту исполнится десять лет. Мы намерены расширить его и распространить на другие островные государства – в Карибском море, например", - отметил Сканио.

В тоже время отмечается, что охрана окружающей среды не является поводом отказываться от туристов. Напротив, туристический бизнес остается главным источником дохода островных государств. Речь идет о том, чтобы средства, вырученные от туризма, получали все местные жители, а не горстка бизнесменов, владеющих гостиничными комплексами.

В тоже время местные жители получают возможность как-то влиять на ситуацию. Так, житель одного из островов Сардинии 85-летний пастух Овидил Маррас годами вел судебную тяжбу с крупной строительной компанией, которая планировала строительство пятизвездочной гостиницы на площади в 190 тысяч квадратных метров. В конечном итоге суд признал проект незаконным, поскольку покрытие столь обширной территории бетоном нанесло бы непоправимый вред окружающей среде.

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