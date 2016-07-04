С начала года в Киеве побиты более двух десятков температурных рекордов
Первое полугодие 2016 года в Киеве, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, оказалось на 2,6 ºС теплее климатической нормы (в прошлом году – на 2,8°С).
Об этом сообщили в пресс-службе обсерватории.
Средняя температура воздуха за первые шесть месяцев года составляет +8,1ºС. Также сообщается, что февраль был на 6,2°С теплее климатической нормы, и только в январе отмечено отрицательное отклонение -0,1°С.
"С начала года метеостанция Центральной геофизической обсерватории зафиксировала 24 температурных рекорда и все они были в сторону превышения предыдущих значений", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеСамым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений стал март 2016-го
Так, за первое полугодие в столице выпало 379 мм осадков, что соответствует 123% нормы. В мае количество осадков превысило климатическую норму в 2,7 раза.
За полугодие было установлено два рекорда суточного количества осадков 15 апреля и 14 мая.
Ранее УНИАН сообщал, что прошедший июнь стал пятым среди самых сухих в Киеве за последние 125 лет.