С начала года в Киеве побиты более двух десятков температурных рекордов

Об этом сообщили в пресс-службе обсерватории.

Средняя температура воздуха за первые шесть месяцев года составляет +8,1ºС. Также сообщается, что февраль был на 6,2°С теплее климатической нормы, и только в январе отмечено отрицательное отклонение -0,1°С.

"С начала года метеостанция Центральной геофизической обсерватории зафиксировала 24 температурных рекорда и все они были в сторону превышения предыдущих значений", - отмечается в сообщении.

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Так, за первое полугодие в столице выпало 379 мм осадков, что соответствует 123% нормы. В мае количество осадков превысило климатическую норму в 2,7 раза.

За полугодие было установлено два рекорда суточного количества осадков 15 апреля и 14 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что прошедший июнь стал пятым среди самых сухих в Киеве за последние 125 лет.