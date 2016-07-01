Прошедший июнь стал пятым среди самых сухих в Киеве за последние 125 лет

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Так, с 1 по 15 июня средняя суточная температура составила +17°С, что было ниже климатической нормы на 0,7°С. Вторая половина месяца оказалась жаркой, потому что ее средняя температура составила +24,1°С, что на 5,4°С выше нормы.

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В целом среднемесячная температура июня составила +20,6°С и превысила климатическую норму на 2,4°С.

Холоднее всего было 7 июня, когда минимальная температура опустилась до отметки +8,0°С, а теплее всего – 21 июня, когда максимальная температура достигла + 31,7°С.

В июне осадков выпало 15 мм, что составило лишь 21% климатической нормы. По этому показателю он стал пятым среди самых сухих в столице с 1891 года.