Украина разработала концепцию по борьбе с изменениями климата в рамках Парижского соглашения

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

"Представители Минэкологии в ходе круглого стола по вопросам внедрения Парижского соглашения (о низкоуглеродном развитии – УНИАН) презентовали проект Концепции реализации государственной политики в сфере изменения климата", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, целью документа является создание системного подхода к решению проблем изменения климата.

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"Концепция призвана определить стратегический подход к усилению реагирования государства на вызовы, связанные с изменением климата, и определить основные пути достижения целей Украины по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата", - отметила директор департамента по вопросам изменения климата Минэкологии Светлана Гринчук.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 20 апреля одобрил проект распоряжения президента Украины Петра Порошенко о полномочиях постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко на подписание Парижского соглашения.

22 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла церемония подписания Парижского соглашения по климату (с участием Украины). Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия на протяжении 21-го века.

Планируется, что Парижское соглашение по климату вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, на которые в совокупности приходится как минимум 55% выбросов парниковых газов.